Мэр Майкопа арестован до 23 мая по подозрению в вымогательстве

Фото: maikop.ru
Глава администрации Майкопа Андрей Гетманов арестован до 23 мая. Решение принял Майкопский городской суд. Мэр подозревается в вымогательстве, сообщается на сайте суда.
Уголовное дело против Гетманова возбудило следственное управление СК РФ по Адыгее на основании материалов УФСБ России по региону по части 3 статьи 163 УК РФ.
"Майкопский городской суд избрал Андрею Гетманову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 23 мая 2021 года включительно", – говорится в сообщении.
Накануне Гетманов был задержан.
По данным следствия, в мае 2018 года Гетманов встретился в своем кабинете с предпринимателем, который выращивал и реализовывал сельскохозяйственную продукцию. Подозреваемый, желая получить право на чужое имущество, потребовал от бизнесмена обменять земельные участки, расположенные на территории Майкопского района республики. Предприниматель отказался от сделки, поскольку участки имели неравнозначную стоимость с разницей более 5 миллионов рублей.
После этого предпринимателю стали угрожать расправой. В результате мужчина согласился выполнить незаконное требование и совершить обмен земельными участками на невыгодных условиях.
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