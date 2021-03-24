Глава Майкопа задержан по подозрению в вымогательстве

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Главу администрации Майкова Андрея Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве, сообщает пресс-служба СК по Адыгее.

"В отношении главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

В мае 2018 года, по данным следствия, Гетманов встретился в своем кабинете с предпринимателем, который выращивал и реализовывал сельскохозяйственную продукцию. Подозреваемый, желая получить право на чужое имущество, потребовал от бизнесмена обменять земельные участки, расположенные на территории Майкопского района республики. Предприниматель отказался от сделки, поскольку участки имели неравнозначную стоимость с разницей более 5 миллионов рублей, добавили в ведомстве.

"Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз подозреваемого, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками с указанными для себя кабальными условиями", – пояснили в пресс-службе.

В СК устанавливают все обстоятельства события, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. Помимо него, под стражу взяты глава группы фармацевтических компаний "Биотэк", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер и тесть Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация" Антон Колосков, супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве – Геннадий Марков и Федор Федотов.

По информации правоохранительных органов, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. Деньги и иные ценности передавали через посредников.

При этом никто из участников преступления вину не признал. А в ходе обыска в доме губернатора следователи обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.