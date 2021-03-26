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Происшествия

17:28

В Москве следователя обвинили в краже вещдоков на 25 млн руб

суды происшествия

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Следователя одного из столичных отделов полиции обвинили в краже более 25 миллионов рублей, которые проходили вещдоком по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда.

"В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского Михаила Викторовича, состоящего в должности заместителя начальника ОМВД России по Ярославскому району Москвы, начальника следственного отдела, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ, сроком до 25 мая 2021 года", – приводится сообщение ведомства в Telegram-канале "Московские суды".

По данным следствия, изъятые средства хранились в сейфе начальника отдела. Сумма превышала 25 миллионов рублей. Оставшись в кабинете один, подозреваемый присвоил деньги.

В столичном СК подчеркнули, что выявить и задержать злоумышленника стало возможно благодаря совместной работе Следственного комитета, сотрудников УФСБ по Москве и области и управления собственной безопасности ГУ МВД России по столице.

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