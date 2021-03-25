СК просит арестовать подозреваемого в нападении на борца Расула Мирзаева на юге Москвы

16:05
Фото: телеграм-канал Mash
В Москве следственные органы ходатайствуют перед судом об аресте мужчины, избившего бойца смешанных единоборств в 2016 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Ночью 31 декабря 2016 года несколько человек проникли в квартиру спортсмена Расула Мирзаева, угрожая ему огнестрельным оружием. После проникновения злоумышленники избили мужчину с помощью цепей и бейсбольной биты, записывая весь процесс на телефон.
По факту причинения вреда здоровью средней тяжести в отношении фигурантов было заведено уголовное дело. В ходе следствия личности всех подозреваемых были установлены и объявлены в уголовный розыск.
Следователи сумели найти и задержать 28-летнего Магомеда Манилова, подозреваемого в причастности к произошедшему.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее в Москве мужчина напал на одного из сотрудников полиции после просьбы предъявить документы. В итоге мужчина порвал ему форменную одежду. Нападавшего задержали и сразу доставили в отделение. О состоянии полицейского не сообщается.
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