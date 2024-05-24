Суд смягчил меру пресечения экс-главе МЧС по Краснодарскому краю Волынкину

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника краснодарского главка МЧС РФ Олега Волынкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление инстанции.

С 28 сентября 2023 года Волынкин был заключен под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями в 2021 году. Об аресте чиновника ходатайствовало следствие.

По версии следователей, Волынкин злоупотребил полномочиями, когда осуществлял приемку работ по неисполненному государственному контракту. Его действия нанесли ущерб на сумму около трех миллионов рублей.

Свою вину в совершении преступления экс-глава регионального главка ведомства признал.

