Сбивший насмерть трех пешеходов в Москве водитель получил 11 лет колонии

18:27
Фото: Агентство "Москва"
Суд приговорил к 11 годам заключения в колонии общего режима москвича, который сбил трех пешеходов в Локомотивном проезде. Авария произошла в декабре 2019 года, говорится на сайте прокуратуры города.
"Коптевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя столицы Сергея Медведева. Он осужден за совершение преступления… нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц", – говорится в сообщении.
7 декабря 2019 года пьяный водитель вез пассажира в сторону Дмитровского шоссе. В момент, когда автомобилист приближался к дому 29 по Локомотивному проезду, он нарушил ПДД. В результате были сбиты три человека, находившиеся на тротуаре. Пострадавшие скончались, пассажир авто был серьезно травмирован.
По решению суда Медведева также лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.
В среду, 24 февраля, на Карамышевской набережной произошло ДТП. Там столкнулись две легковые машины.
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