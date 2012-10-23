Иск Чириковой о незаконной агитации рассмотрят 24 октября

Химкинский горсуд рассмотрит заявление лидера движения "В защиту Химкинского леса" Евгении Чириковой о незаконном размещении агитационных материалов кандидатом в мэры Химок Олегом Шаховым во время предвыборной кампании.

Заседание суда запланировано на 24 октября, передает РИА Новости.

По мнению Чириковой, Шахов разместил агитматериалы с нарушением сроков проведения агитации в день выборов мэра города.

Напомним, за пост градоначальника Химок боролись 13 кандидатов. По итогам выборов Шахов набрал 47,61% голосов избирателей, Чирикова - 17,59% голосов, Олег Митволь - 14,45%.