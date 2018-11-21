Бывших полицейских осудили за хищение квартир в Москве

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Суд в Москве вынес приговор экс-полицейским и их соучастникам. Бывшие правоохранители обвинялись в хищении квартир, которые находились в собственности города. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Приговор вынесен бывшему старшему следователю по особо важным делам первого отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве Анжеле Амзиной и бывшим следователям Сергею Кавуну и Евгению Примакову.

Амзиной назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Примаков приговорен к 11 годам лишения свободы, представителям бизнеса Чижанову, Королеву и экс-полицейскому Кавуну назначено наказание на срок от трех до 4,5 лет лишения свободы условно.

Еще одному фигуранту – бизнесмену Антону Бородовскому – назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии.

По данным следствия, Анжела Амзина создала преступное сообщество. Злоумышленники присваивали квартиры, которые предназначались для граждан, пострадавших от действий застройщика "Энергостройкомплект-М". Правительство Москвы решило достроить дома за бюджетный счет, выделив на это более 6 миллиардов рублей.

В общей сложности, участникам преступной группировки удалось присвоить 44 квартиры стоимостью почти 200 миллионов рублей. Выручка делилась между всеми участниками аферы. Амзину удалось задержать в столице в феврале 2016 года.