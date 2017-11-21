Суд продлил арест лидеру "Христианского государства"

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Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания под стражей лидеру организации "Христианское государство" Александру Калинину, обвиняемому в принуждении кинотеатров к отказу от проката фильма "Матильда".

"По ходатайству следователя, судом в отношении Калинина продлена мера пресечения до 23 декабря включительно", – сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

В ходе заседания следователь заявил об отсутствии оснований для смягчения обвиняемому меры пресечения. Он отметил, что находясь вне СИЗО, Калинин может продолжить заниматься преступной деятельностью либо попытаться скрыться от следствия.

Лидера движения "Христианское государство" Александра Калинина задержали 23 сентября по делу об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды". Тогда же Таганский суд постановил арестовать Калинина до 22 ноября по обвинению в принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Против него также возбудили дело о разжигании вражды и унижении человеческого достоинства.

Скандал разразился вокруг фильма "Матильда" из-за сюжета, в основе которого лежит история отношений будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Некоторые считают, что фильм оскорбляет чувства верующих и порочит канонизированную семью. Эксперты неоднократно проверяли киноленту и не подтвердили эти доводы. Министерство культуры выдало фильму прокатное удостоверение.