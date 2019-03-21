Фото: ТАСС/Виталий Невар

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского районного суда Москвы Руслана Якубаева, сообщает ТАСС.

Его задержали прямо в здании суда. По какому делу, и что ему инкриминируется, не уточняется. В Мосгорсуде рассказали, что в отношении Якубаева проводится проверка.

В то же время в пресс-службе Кузьминского суда заявили, что Якубаев в настоящее время находится на больничном. Другой информации они не предоставили, передает Агентство "Москва".