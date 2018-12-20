Убийце пауэрлифтера в Хабаровске вынесли приговор

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Анара Аллахверанова, которого обвиняют в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Хабаровский краевой суд, сообщает "Российская газета".

Аллахверанова признали виновным по статье "Убийство". "Суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года", – сказала судья Светлана Назарова.

Ранее государственный обвинитель запросил 19 лет лишения свободы для Аллахверанова.

20 августа 2017 года в Хабаровске около кафе произошел конфликт между Драчевым и Аллахверановым. Далее разговорная перепалка переросла в драку, после которой спортсмен умер в больнице. Аллахверанов сдался следствию через месяц после происшествия.