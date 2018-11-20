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20 ноября 2018, 14:42

Происшествия

Префектура Москвы опровергла информацию о долге Винокура за коммунальные услуги

Префектура Москвы опровергла информацию о долге Винокура за коммунальные услуги

В префектуре центрального административного округа Москвы опровергли информацию о долге по оплате ЖКХ народного артиста РСФСР Владимира Винокура, который проживает в районе Арбат. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры.

В Пресненский районный суд столицы иск о возмещении денежных средств подала управляющая компания ГБУ "Жилищник района Арбат".

Как уточняется, задолженность одного из собственников помещения Винокура была оплачена в срок, но информация об этом в управляющую компанию поступила уже после подачи искового заявления.

В пресс-службе префектуры ЦАО отметили, что, таким образом, "информация о задолженности артиста не является достоверной".

Ранее сообщалось, что управляющая компания подала в суд на Винокура и его соседей из-за долга на коммунальные услуги в 1,5 миллиона рублей.

суды ЖКХ
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