Следствие проверит информацию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Следствие проверяет информацию о том, что отец сестер Хачатурян насиловал их, сообщает Агентство "Москва".

По словам адвоката Алексея Липцер, несколько свидетелей дали показания, которые указывают на сексуальное насилие в отношении сестер Хачатурян со стороны отца.

Он выразил надежду на то, что эти действия будут доказаны.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за постоянных издевательств и насилия.

После убийства в столичную больницу обратилась Крестина Хачатурян, заявив, что отец ранил ее ножом. У девушки диагностировали колото-резаную рану бедра, ушибы бедра и предплечья.

Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. 17-летняя Мария пройдет дополнительное медицинское обследование. Суд поместил девушек под стражу до 28 сентября.