Экс-замглавы ярославской колонии №1 отправили под домашний арест

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Кировский районный суд Ярославля распорядился поместить под домашний арест бывшего заместителя начальника колонии №1 Игита Михайлова.

"Суд считает, что в отношении Михайлова возможна мера пресечения в виде домашнего ареста", – сказала судья Оксана Груздева, передает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет (СК) РФ направил ходатайство об аресте экс-главы ярославской колонии №1 Дмитрия Николаева и его бывшего заместителя по делу об избиении заключенного.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле 2018 года опубликовали в СМИ. Инцидент произошел месяцем ранее. В отношении участников избиения было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности всех участников установлены.

В связи с инцидентом были отстранены 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.