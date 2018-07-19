Арестован подозреваемый в убийстве участницы конкурса красоты в Челябинской области

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Арестован обвиняемый в убийстве 29-летней уроженки города Магнитогорска Ксении Туленковой, участвовавшей в региональном этапе всероссийского конкурса красоты в 2016 году, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"Сегодня судом Магнитогорска вынесено постановление об аресте на два месяца 24-летнего жителя Магнитогорска, ранее задержанного по подозрению в убийстве 29-летней Ксении Туленковой", – цитирует собеседника ТАСС. Представители СК добавили, что молодому человеку предъявили обвинение.

Ранее стало известно, что рядом с Магнитогорском, в Кизильском районе Челябинской области, найдено тело финалистки конкурса красоты. Возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что девушка участвовала в международном конкурсе для замужних женщин Missis World Russia от Челябинска и заняла второе место в 2016 году.