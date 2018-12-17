Участник беспорядков на Хованском кладбище получил три года колонии

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Щербинский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии еще одного фигуранта дела о беспорядках на Хованском кладбище в 2016 году, сообщает Агентство "Москва".

Пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова заявила, что Владимира Белова признали виновным по статье об участии в массовых беспорядках. Свое наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

14 ноября бывшего начальника отделения ритуального обслуживания № 3 столичного ГБУ "Ритуал" Юрия Чабуева приговорили к 11 годам колонии строгого режима за организацию драки. Соучредитель спортивной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников получил девять лет колонии строгого режима. Остальные получили от 3,5 до 11,5 года колонии общего режима.

Сергей Ульхин был единственным фигурантом, находившимся под подпиской о невыезде. Его взяли под стражу в зале суда, так как он получил реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Пятерых фигурантов дела, получивших три года колонии общего режима, в августе 2018 года освободили по закону "день за полтора".

Беспорядки у центрального входа на Хованское кладбище произошли в мае 2016 года. В них участвовали порядка 200 человек, 112 задержали. Погибли три человека, более 30 получили ранения.

По версии следствия, инцидент случился из-за попытки передела бизнеса: руководство кладбища решило силой вытеснить трудовых мигрантов, отказавшихся отдавать администрации часть своего дохода.