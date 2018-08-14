Суд освободил из-под стражи участников драки на Хованском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Приговор в отношении пятерых фигурантов дела о драке на Хованском кладбище в столице, осужденных на три года лишения свободы каждый, признали законным. Такое решение принял Мосгорсуд. Подсудимым пересчитали срок наказания и освободили из-под стражи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В связи с отбытием наказания Ахмадова, Буриева, Садурдинова, Чакалова и Юнусова из-под стражи освободить", – сообщил представитель суда.

Как отмечается, время нахождения каждого из фигурантов дела под стражей с 29 мая 2016 года по день вступления приговора в силу зачли в срок лишения свободы. Один день проведения в колонии общего режима посчитали за полтора.

В декабре 2017 года пять фигурантов дела о беспорядках на кладбище получили по три года колонии общего режима. При этом суд смягчил обвинение фигурантам и в приговоре осталось только "хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Уроженцам Таджикистана Шоймордану Ахмадову, Ходжикурбону Буриеву, Рахмуддину Садурдинову, Джоми Чакалову и Диловару Юнусову ранее было предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве, уничтожении имущества и причинении легкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что бывший начальник отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ "Ритуал" Юрий Чабуев не признал вину в организации драки на Хованском кладбище и превышении должностных полномочий.

Драка произошла 14 мая 2016 года. В ней участвовали около 200 человек. 112 человек задержали. В результате происшедшего три человека погибли на месте и более 30 человек были ранены.