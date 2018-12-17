Поднявший росгвардейца в московском метро Малеков признан виновным

Мещанский суд столицы признал виновным Исляма Малекова, который в мае приподнял и пронес сотрудника Росгвардии на станции "Сухаревская" Калужско-Рижской линии метро, сообщает Агентство "Москва".

В приговоре отмечается, что Малеков сделал это из неприязненных отношений и имея умысел на применение насилия к представителю власти. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Гособвинитель попросил суд назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Малеков сообщил журналистам, что доволен приговором, так как рассчитывал, что получит реальный срок. При этом защита намерена добиться оправдательного приговора.

6 мая 2018 года на станции метро "Сухаревская" Ислям Малеков подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров. Против него возбудили уголовное дело о применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Малеков свою вину не признал. По его словам, он принял росгвардейца за своего знакомого. Позже потерпевший заявил, что Малеков не нанес ему физического вреда, но причинил моральный, выложив видеоролик в интернет.