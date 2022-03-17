Суд отменил запрет на продажу в РФ смартфонов с Samsung Рау

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Апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, запретившей южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" продавать в России 61 модель смартфонов с платежным сервисом Samsung Pay, сообщает РИА Новости.

В карточке дела отмечается, что суд полностью отменил решение суда первой инстанции и принял по делу новый судебный акт.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить платежную систему Samsung Pay из-за спора о правах на использование технологий. Арбитражный суд столицы удовлетворил иск швейцарской компании Sqwin SA к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co., Ltd и запретил продажу в России ряда моделей смартфонов, в том числе Samsung Galaxy Z Flip.

Предметом спора стал патент, заявку на который подали в декабре 2013 года. Специалисты обнаружили в работе Samsung Pay применение технологий, правами на которые владеет Sqwin SA. В итоге суд запретил компании Samsung использовать эти технологии.

