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Двоих мужчин оштрафовали за проход на стадион "Лужники" без билета. Каждому из них Хамовнический суд назначил штраф в три тысячи рублей.

"Вынесено постановление в отношении Григория Айрапетова 1986 года рождения, гражданина России, зарегистрированного в Пятигорске, по статье "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", – цитирует собеседника Агентство "Москва". Отмечается, что мужчина прошел в зону аккредитации "0" без билета.

Второй нарушитель – Сергей Заговорский – пробрался в VIP-зону.

Обоим мужчинам не стали запрещать дальнейшее посещение спортивных соревнований.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. "Лужники" стали одним из стадионов, принимавших матчи мундиаля, там же состоялась финальная игра турнира.