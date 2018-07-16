Мосгорсуд продлил домашний арест экс-директору "Седьмой студии" Итину

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Мосгорсуд продлил домашний арест бывшему директору "Седьмой студии" Юрию Итину. Его обвиняют по делу о хищении 133 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа".

"Суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Юрия Итина до 18 сентября", – цитирует пресс-службу суда Агентство "Москва".

Фигурантами дела о хищении, по мимо Итина, стали художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Все они находятся под домашним арестом, кроме Малобродского, переведенного под подписку о не выезде по состоянию здоровья.

В отдельное производство выведены материалы в отношении Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Первая заключила сделку со следствием, вторая заочно арестована и объявлена в розыск.

По данным следствия, в 2011 году Кирилл Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Министерство культуры выделило финансирование на его реализацию в 2011-2014 годах. От ведомства поступили 214 миллионов рублей. Часть денег была похищена за счет завышения сведений о количестве и стоимости проведенных мероприятий.