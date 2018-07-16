Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

16 июля, 14:56

Мосгорсуд продлил домашний арест экс-директору "Седьмой студии" Итину

суды

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Мосгорсуд продлил домашний арест бывшему директору "Седьмой студии" Юрию Итину. Его обвиняют по делу о хищении 133 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа".

"Суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Юрия Итина до 18 сентября", – цитирует пресс-службу суда Агентство "Москва".

Фигурантами дела о хищении, по мимо Итина, стали художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Все они находятся под домашним арестом, кроме Малобродского, переведенного под подписку о не выезде по состоянию здоровья.

В отдельное производство выведены материалы в отношении Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Первая заключила сделку со следствием, вторая заочно арестована и объявлена в розыск.

По данным следствия, в 2011 году Кирилл Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Министерство культуры выделило финансирование на его реализацию в 2011-2014 годах. От ведомства поступили 214 миллионов рублей. Часть денег была похищена за счет завышения сведений о количестве и стоимости проведенных мероприятий.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать