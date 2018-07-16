Мосгорсуд продлил домашний арест экс-главбуху "Седьмой студии" Масляевой

16 июля, 12:59
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студи" Нине Масляевой, обвиняемой в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на реализацию культурного проекта "Платформа", передает Агентство "Москва".
Под домашним арестом она пробудет до 19 октября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.
Ранее следователь выделил материалы в отношении Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.
По данным следствия, в период с 2011-го по 2014 год министерство культуры РФ выделило более 214 миллионов рублей из федерального бюджета "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова для реализации проекта "Платформа". Однако, как утверждают следователи, по указаниям Серебренникова и Итина, Масляева, Малобродский и Воронова ежегодно завышали данные о количестве и стоимости проводимых мероприятий.
Фигурантам дела "Седьмой студии" уже предъявили обвинение в окончательной редакции. Минкультуры России выдвинуло иск о возмещении ущерба на общую сумму 133 миллиона рублей. 16 мая СК объявил, что были собраны все доказательства по делу "Седьмой студии", следственные действия завершены.
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