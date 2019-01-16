Украинским морякам продлили арест

Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца последним четверым украинским морякам, задержанным в конце ноября в Керченском проливе за незаконное пересечение границы. Таким образом, все 24 моряка останутся под арестом до 24 апреля.
Суд продлил арест Владимиру Лисовому, Владиславу Костышины, Владимиру Варымезе и Виктору Беспальченко. 15 января были продлены аресты 20 украинских моряков.
Арестованные до сих пор не дали показания, сославшись на 17-ю статью Женевской конвенции. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что такое поведение моряков доказывает, что во время инцидента в Черном море они преследовали военные цели.
25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна в Керченском проливе. За незаконное пересечение границы были арестованы 24 украинских моряка.
Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокацией и заявил, что таким образом лидер Украины Петр Порошенко пытается повысить свой рейтинг перед президентскими выборами.
В конце декабря США решили выделить Украине 10 миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе. Из-за задержания украинских судов президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20, проходившем в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года.
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