Виновнику ДТП с пострадавшими на Волоколамском шоссе вынесли приговор

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Фигуранта ДТП на Волоколамского шоссе с четырьмя пострадавшими приговорили к одному году ограничения свободы. Два года он также не может заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Авария произошла 25 июля 2017 года. 32-летний мужчина на спортивном Mercedes S-500 на скорости 150 километров в час пересек двойную сплошную и столкнулся с Skoda Superb, а затем – с Fiat Ducato. Последний впоследствии врезался в автобус Mercedez Benz. Водителя и пассажира Fiat доставили в больницу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Как передавали СМИ, после столкновения автомобиль виновника ДТП загорелся, а сам водитель не стал помогать пострадавшим и скрылся с места аварии. Через месяц его задержали за рулем очередного Mercedes. Вину он признал полностью и добровольно возместил пострадавшим ущерб на сумму более 3,1 миллиона рублей. Известно, что Андрей Смирнов – сын бывшего гендиректора МГТС и экс-президента МТС.