Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13 февраля, 23:33

Суд рассмотрит дело подозреваемого в теракте в Пятигорске в 2010 году

суды

13 февраля, 23:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Виктор Жуков

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Рустама Исмаилова, совершившего в составе банды теракт в Пятигорске в 2010 году. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Ставропольскому краю.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению Рустама Исмаилова в совершении преступлений по статьям УК РФ "бандитизм", "террористический акт", "незаконное изготовление оружия", "покушение на совершение теракта", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По данным СКП, 17 августа 2010 года вблизи одного из кафе, расположенного на улице Кирова в Пятигорске, сработало безоболочное взрывное устройство, заложенное в автомобиле "ВАЗ-2106". В результате взрыва были повреждены припаркованные поблизости автомобили и прилегающие здания. Тогда результате взрыва пострадали 46 человек.

В 2012 и 2013 годах по этому делу уже были осуждены и приговорены к срокам от 16 до 24 лет лишения свободы четверо участников банды. Также устанавливается причастность еще двух участников, предположительно входивших в состав бандгруппы.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика