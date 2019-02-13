Суд рассмотрит дело подозреваемого в теракте в Пятигорске в 2010 году

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Рустама Исмаилова, совершившего в составе банды теракт в Пятигорске в 2010 году. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Ставропольскому краю.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению Рустама Исмаилова в совершении преступлений по статьям УК РФ "бандитизм", "террористический акт", "незаконное изготовление оружия", "покушение на совершение теракта", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.
По данным СКП, 17 августа 2010 года вблизи одного из кафе, расположенного на улице Кирова в Пятигорске, сработало безоболочное взрывное устройство, заложенное в автомобиле "ВАЗ-2106". В результате взрыва были повреждены припаркованные поблизости автомобили и прилегающие здания. Тогда результате взрыва пострадали 46 человек.
В 2012 и 2013 годах по этому делу уже были осуждены и приговорены к срокам от 16 до 24 лет лишения свободы четверо участников банды. Также устанавливается причастность еще двух участников, предположительно входивших в состав бандгруппы.
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