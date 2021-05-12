Приговор по делу о поставке наркотиков в колонию с помощью кота признали законным

Фото: УМВД по Тульской области

Приговор трем мужчинам, которые организовали поставку наркотиков в колонию с помощью кота, признали законным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судебная коллегия Первого кассационного суда общей юрисдикции определила оставить без изменения приговор Новомосковского городского суда Тульской области в отношении Долгинцева Э. В., Жаворонкова Д. В. и Санкина Е. В. от 13 декабря 2019 года и апелляционное определение Тульского областного суда от 18 июня 2020 года, а кассационные жалобы – без удовлетворения", – говорится в материале.

В 2018 году Долгинцев, отбывавший наказание в ИК-6 в Тульской области, договорился со своим знакомым Жаворонковым поставлять ему наркотики в колонию. Сделать они это решили с помощью кота, который проживал на территории.

Злоумышленникам за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 10 месяцев и 10,5 года соответственно. В свою очередь, Жаворонкову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

Ранее сообщалось, что работники исправительной колонии (ИК) в Татарстане поймали кошку, пытавшуюся пронести гашиш. Питомца сдали в приют для бездомных животных в Набережных Челнах. Инцидент произошел 23 октября в Менделеевске.