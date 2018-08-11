Двое бывших полицейских метрополитена получили тюремный срок

11 августа, 12:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор двум бывшим полицейским, которые незаконно задержали мужчину, попросившего их коллегу не курить в общественном месте, сообщает Агентство "Москва".
Экс-полицейских роты батальона ППСП УВД на Московском метрополитене МВД России по Москве Алексея Бурулько и Николая Первакова осудили за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия.
Первого суд приговорил к трем годам шести месяцам лишения свободы, Первакова – к трем годам девяти месяцам лишения свободы. Обоих с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Помимо этого, суд лишил их права занимать работать в правоохранительных органах в течение двух лет.
25 августа 2016 года, находясь при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка возле входа на станцию метро "Таганская", они незаконно задержали мужчину.
Поводом для таких действий послужило замечание прохожего, сделанное их коллеге, о недопустимости курения в общественном месте. Экс-полицейские поместили "обидчика" в камеру административно задержанных. Свою вину обвиняемые признали.
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