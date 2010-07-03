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11:30

Замглавы департамента полетов "Аэрофлота" оштрафован на 250 тысяч рублей

суды транспорт

11:30

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тушинский районный суд приговорил к штрафу заместителя директора департамента производства полетов "Аэрофлота" Анатолия Якимчука. Он обвиняется в покушении на дачу взятки в размере 50 тысяч рублей за прохождение медкомиссии.

"Признать Якимчука виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей", – огласила приговор судья Наталья Лунина, передает Агентство "Москва". Якимчук заявил, что будет обжаловать приговор.

В феврале этого года Якимчук сознался в попытке подкупить врача. По данным следствия, летчик пытался подкупить главу врачебно-летной комиссии. В прошлом году Якимчук узнал, что у него есть вероятность не пройти комиссию из-за больного сердца, тогда он решил дать врачу взятку в 50 тысяч рублей. Врач написал заявление в ФСБ. Адвокат Якимчука настаивает, что деньги передавались "за общее покровительство".

суды транспорт

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