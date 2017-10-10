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Москва 24

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Происшествия

10 октября 2017, 19:40

Суд продлил арест обвиняемому в избиении до смерти мужчины в парке Горького

суды

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Обвиняемому в избиении до смерти мужчины в парке Горького продлили срок ареста.

В СИЗО Корней Макаров останется до 13 ноября. Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, сообщает ТАСС.

Драка, в результате которой погиб блогер Станислав Думкин, произошла в ночь с 12 на 13 августа. Во время драки молодой человек получил удары по голове и был госпитализирован. От полученных травм он впал в кому и умер 20 августа.

Макаров скрывался в Таиланде, однако вернулся после того, как дело вызвало широкий общественный резонанс. 29 августа он пришел к следователям в сопровождении адвоката.

23-летний Корней Макаров – сын актера Сергея Макарова ("Интерны", "День выборов", "Папины дочки", "Дом образцового содержания"). Сам Сергей тоже актер. Он исполнил одну из главных ролей в фильме "С Дона выдачи нет" (2006).

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