В Москве вынесли приговор сбившему полицейского водителю

Фото: Пресненский районный суд Москвы

Пресненский районный суд Москвы приговорил к одному году лишения свободы условно Александра Мучаева, сбившего полицейского в ходе акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Мучаев согласился с предъявленным ему обвинением. В связи с этим дело рассматривалось без допроса свидетелей и без изучения всей доказательной базы.

В пресс-службе уточнили, что во время несанкционированного митинга подсудимый был за рулем автомобиля, в котором находились участница скандальной группы Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн. Участники незаконной акции пытались скрыться с места ее проведения. При попытке полицейских задержать их, один из сотрудников пострадал – его задело бампером.

Ранее сегодня автомобиль сбил пешехода на улице Верхние Поля. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 45, корпуса 1.

