Автомобиль сбил пешехода на улице Верхние Поля. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 45, корпуса 1.

Сейчас занята вторая полоса движения по направлению к улице Марьинский парк. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.