Следствие установило заказчика убийства экс-депутата Вороненкова

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Следствие установило заказчика убийства экс-депутата экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает РИА Новости.

По словам генпрокурора Украины, убийство заказал бывший гражданский муж вдовы парламентария Владимир Тюрин.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. Телохранитель бывшего депутата успел ранить нападавшего, который вскоре скончался. Им оказался Павел Паршов, у которого обнаружили документы, выданные частью № 3057 Нацгвардии.

На Украине по факту убийства возбуждено уголовное дело. В России Вороненков сам проходит обвиняемым в крупном расследовании о мошенничестве с недвижимостью в центре Москвы.

Вороненкова похоронили в Киеве на Зверинецком кладбище.