Суд приговорил Дионисия Золотова к 7,5 годам колонии общего режима

9 августа, 18:07
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Мещанский районный суд приговорил юриста Дионисия Золотова к семи с половиной годам колонии. Неоднократно судимого мужчину обвинили в хищении у своего сокамерника бывшего топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова 80 миллионов рублей.
Золотов будет отбывать наказание в колонии общего режима, ему также предстоит уплатить штраф в размере 14 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".
Прокурор отмечал, что обвиняемый уже отбывает наказание и новое преступление – опасный рецидив. Он просил назначить 3,5 года лишения свободы, совокупное наказание составило бы восемь лет.
"Я встал на путь исправления, прошу учесть мое нахождение – четыре года в СИЗО, где нет воздуха и света, я хочу вернуться домой, к жене и детям", – заявил Золотов.
Жертвой мошенничества стал убитый бывший топ-менеджер "Роскосмоса" Евдокимов. Его арестовали в декабре 2016 года за хищение 200 миллионов рублей. Вину он не признал, тело Евдокимова нашли в камере следственного изолятора № 5 в марте 2017 года.
Потерпевшей по делу стала бывшая жена убитого Валентина Ракитина. Она заявила гражданский иск на 80 миллионов рублей, но отказалась от него. Золотов во внесудебном порядке частично возместил ущерб. Он также полностью признал вину, поэтому дело рассматривали в особом порядке.
По данным следствия, в феврале-марте 2017 года заключенный СИЗО № 5 вместе с сообщниками убедил другого заключенного в возможности изменения ему меры пресечения и переквалификации предъявленного обвинения. Злоумышленники потребовали 80 миллионов рублей, якобы, для вознаграждения сотрудников правоохранительных органов, которые бы приняли участие в преступной схеме. В реальности полученные денежные средства были похищены.
Золотов также известен тем, что его в СИЗО "Матросская тишина" содержали в камере с особо комфортными условиями. Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. По ее словам, помещение было отремонтировано, оборудовано бытовой техникой и имело две кровати, туалет с вытяжкой.
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