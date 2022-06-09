Суд Ростова-на-Дону арестовал участника "Хизб ут-Тахрир"

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" Хайдарали Ашурова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Мужчину арестовали на месяц и 30 суток, по 6 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили в Ростове-на-Дону ячейку запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" с координаторами на Украине. По данным ФСБ, члены ячейки вели целенаправленную работу по вербовке и распространению на территории РФ террористической идеологии среди местных мусульман и трудовых мигрантов.

