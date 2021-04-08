СК вновь изучит дело уфимца, получившего 8 лет за избиение до смерти возможного педофила

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно изучить дело жителя Уфы Владимира Санкина, получившего восемь лет колонии за избиение до смерти предполагаемого педофила, сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил еще раз изучить, как региональные следователи обосновывали квалификацию действий осужденного, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, а также проанализировать обоснованность процессуальных решений.

Также следователи изучат уголовное дело в отношении Зайцева, расследованное по статье "развратные действия" и прекращенное в суде по нереабилитирующему основанию – в связи со смертью обвиняемого.

30 января 2020 года в Уфе к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.

По версии следствия, обвиняемый похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги. Ему было предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Разбой с применением оружия". Свою вину мужчина не признал. Его признали виновным. Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Строгий приговор вызвал общественный резонанс.