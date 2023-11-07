Суд арестовал боксера Иванова по делу о стрельбе у ресторана в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу боксера Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы. Об этом рассказал корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванову Н. Ю." – сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"), в результате чего суд решил арестовать боксера на два месяца.

Сам инцидент произошел около ресторана на Шлюзовой набережной. По версии МВД, Иванов ранил из травматического оружия четверых людей, а после скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Одному из участников конфликта врачи должны сделать операцию.

Уже в суде спортсмен признался, что причиной конфликта стали оскорбления в адрес его девушки со стороны молодых людей. При этом он заявил, что расстраивается из-за произошедшего. Также Иванов выразил готовность оплатить лечение пострадавшим.

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