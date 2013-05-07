Суд перенес на 15 мая слушания по делу главы ОЗПП Аншакова

Мировой суд района Арбат отложил на 15 мая слушания по делу о клевете на главу фонда храма Христа Спасителя со стороны главы Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова.

Как сообщает "Интерфакс", это решение судья приняла в связи с неявкой ответчика. Глава ОЗПП через своего представителя сообщил, что он заболел.

Ранее директор фонда храма Христа Спасителя Василий Поддевалин подал в суд на Аншакова, обвинив его в распространении "клеветнических сообщений, связанных с причастностью Поддевалина к аферам с пожертвованиями".