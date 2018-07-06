Мосгорсуд направил на пересмотр вопрос об УДО лидера "Шалтай-Болтая"

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Президиум Мосгорсуда отправил на пересмотр в апелляции вопрос об условно-досрочном освобождении хакера "Шалтай-Болтая" Владимира Аникеева, сообщает Агентство "Москва".

Такое решение президиум принял, рассмотрев кассационную жалобу защиты. Срок содержания подсудимого под стражей истекает в ноябре. До этого времени адвокаты Аникеева не ожидают его этапирования в колонию.

В июле 2017 года Владимира Аникеева приговорили к двум годам колонии. Срок его содержания заключения истекает в ноябре 2018 года. Лидера группы "Шалтай-Болтай" признали виновным во взломе почты шести человек, включая Елену Морозову из группы "Сумма", Евгения Кислякова из Сбербанка, пресс-секретаря премьер-министра РФ Наталью Тимакову и телеведущего Дмитрия Киселева.

При этом сам Аникеев отрицал политический характер деятельности группы, заявив, что целью их деятельности была свобода информации. В январе защита хакера просила отпустить его условно-досрочно, но суд ответил отказом.