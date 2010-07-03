Суд освободит под залог экс-главу Nissan

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Суд Токио принял решение освободить под залог бывшего главу компании Nissan Карлоса Гона, который находился под стражей последние три месяца. Гоня освободят 5 марта, пишет News.ru.

11 января прокуратура Токио обвинила экс-главу автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли. По данным ведомства, в 2008 году Гон пытался избавиться от убытков в 16,7 миллиона долларов, понесенных компанией по управлению его личными активами. Утраченные средства переписал на Nissan.

В ноябре 2018 года Гона и Келли поместили в Токийскую тюрьму. Гона заподозрили в том, что он скрыл настоящие размеры своего вознаграждения как председателя совета директоров Nissan в 2010–2015 годах. Позже его снова арестовали по подозрению в том, что он скрыл вознаграждение в размере 37 миллионов долларов, выделенное ему в 2015–2017 годах.