Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ

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Ленинский районный суд Саратова оштрафовал местную жительницу за демонстрацию символики ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение) на 1 500 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Девушку признали виновной по административному правонарушению, которое предусмотрено частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Протокол на нее был составлен еще в январе, однако суд вынес свое решение только сейчас.

"Насколько мне известно, это первый протокол, составленный в России по конкретному международному общественному движению ЛГБТ и его символике", – подчеркнул ее адвокат Денис Руденко.

По его словам, причиной штрафа являются три изображения в одной из запрещенных в РФ социальных сетей, которые жительница Саратова опубликовала несколько лет назад. Адвокат уточнил, что он и его клиент с решением суда не согласны, поэтому оно будет обжаловано.

Ранее сообщалось, что девушку из Нижнего Новгорода, по решению Сормовского районного суда, арестовали на 5 суток за ношение украшений с символикой ЛГБТ. Девушка, на которой были надеты серьги с изображением радуги, появилась в общественном месте.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать задержание девушки за радужные сережки, заявив, что ему ничего не известно о законе, запрещающем радугу в РФ. Комментировать само дело он также отказался, так как не знает всех обстоятельств.