Прокурор попросит наказание для бывшего главы Минэкономразвития Улюкаева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Замоскворецком суде Москвы 4 декабря пройдет очередное заседание по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в незаконном получении двух миллионов долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Во время прений прокурор должен огласить, на свой взгляд, справедливое наказание для бывшего чиновника, сообщает ТАСС.

Прошлое заседание по делу Улюкаева состоялось 28 ноября. Тогда представители обвинения и защиты закончили представлять суду свои доказательства. На этом же заседании суд отказался направлять очередную повестку на допрос Сечину, который не явился по требованию четыре раза. А ходатайство прокураты на раскрытие данных его допроса во время следствия было отклонено по протесту защиты.

Кроме того, адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе считает, что прокуратура не имеет права использовать показания Сечина в прениях, а суд во время определения приговора.

Ранее сообщалось, что Улюкаев получил деньги за положительное заключение министерства, касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти"

Сам Улюкаев вину так и не признал. Он думал, что в сумке, которую ему передал Игорь Сечин, вино, а не деньги.