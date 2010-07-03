Мосгорсуд отменил арест капитала одной из компаний по делу Абызова

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Мосгорсуд отменил решение Басманного райсуда об аресте 100% номинальной стоимости компании в рамках дела в отношении Михаила Абызова.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила постановление о наложении ареста на имущество – 100% долю номинальной стоимости в 30 тысяч рублей", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы суда.

Следователи при этом оценивают общую стоимость арестованного имущества Абызова более чем в 27 миллиардов рублей. Адвокаты считают избыточным обеспечительный арест имущества на сумму, "значительно превышающую предполагаемый следствием максимальный ущерб".

Бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Сейчас Абызов находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". Суд наложил ограничения на два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.

