Суд арестовал бывшего директора "Открытой России" Пивоварова

16:28
Фото: ТАСС/Максим Стулов
Первомайский районный суд Краснодара арестовал бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия", признанного нежелательным на территории России, Андрея Пивоварова, сообщает ТАСС.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Пивоваров будет находиться под стражей два месяца – до 31 июля.
Следователь просил об аресте, объясняя это тем, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства в Краснодаре и источника дохода. В СК заявили, что у них есть подозрения, что подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия.
Защита собирается обжаловать избранную меру пресечения. Она просила о домашнем аресте.
Пивоварова задержали в понедельник в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его подозревают в осуществлении им деятельности нежелательной организации.
Пивоварова этапировали в Краснодар для следственных действий и избрания меры пресечения. Пивоварову грозит до 6 лет лишения свободы. Свою вину он не признал.
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