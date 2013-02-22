Студенты представят проекты развития территорий Даниловского района

В рамках еженедельных лекций по урбанистике и экспертных круглых столов в культурном центре "ЗИЛ" 4 марта пройдет научно-практическая дискуссия "Создание новых городских культурных пространств на территории Даниловского района". Посетителям представят студенческие проекты по развитию участков вокруг центра.

На протяжении полугода ребята изучали Даниловский район и формировали новые стратегии его развития. На основе проведенной аналитической деятельности, они создавали концепции развития территории и взаимодействия с местным сообществом, отметили организаторы проекта.

После презентации студенческих работ состоится обсуждение, в котором примут участие эксперты в области архитектуры, урбанистики, сохранения социокультурного наследия и другие специалисты.

Начало мероприятия в 16.00.

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