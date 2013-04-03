Дни открытых дверей и ярмарки вакансий пройдут в медучилищах Москвы

С 3 апреля по 29 мая в образовательных учреждениях департамента здравоохранения города Москвы состоятся Дни открытых дверей и ярмарки вакансий. Мероприятия для будущих врачей и медсестер пройдут в медицинских колледжах и училищах столицы.

Абитуриенты и школьники смогут больше узнать о будущей профессии, а студенты и выпускники учебных заведений - найти себе вакансии по специальности. Тематические ярмарки вакансий пройдут в апреле в медицинском колледже им. С. П. Боткина, медколледжах № 4 и № 7, медучилищах № 3, № 8, № 9.

Напомним, столичная служба занятости населения трудоустраивает 58% обратившихся выпускников. Чаще всего помощь нужна представителям таких специальностей как юриспруденция, психология, экономика, финансы и кредит.

Стоит отметить, что после окончания вуза трудоустраиваются примерно 3% столичных выпускников без опыта работы. В настоящее время предусмотрено содействие в поиске работы только для выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые.