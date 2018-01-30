"Институт Мосинжпроект" спроектирует развязку между Рязанским проспектом и ТТК

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ООО "Институт Мосинжпроект" победил в конкурсе на разработку проекта транспортной развязки через Курское направление Московской железной дороги (МЖД), соединяющей Рязанский проспект и Третье транспортное кольцо (ТТК), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева.

Всего предполагается построить около 6,4 километров дорог, два путепровода через железнодорожные пути Курского направления МЖД (по 458 метров каждый), эстакаду левоповоротного съезда с Рязанского проспекта на улицу Новохохловская (277 метров), мост через реку Нищенка по улице Новохохловская (51 метр).

Также предстоит подготовить проект строительства двух подземных пешеходных переходов (30 и 50 метров). Цена контракта, предложенная победителем, составляет 277,1 миллиона рублей. На разработку проекта отводится один год с момента заключения госконтракта.