Индивидуальные жилые дома в САО и ЗелАО введут в эксплуатацию в июле

Московские власти передают под заселение жилые дома, построенные по индивидуальным проектам, в Зеленоградском и Северном округах, информирует пресс-служба столичного департамента строительства.

Так, 1 июля начинает принимать жильцов 24-этажный односекционный дом в районе Бескудниково - микрорайон 7, корпус 2 . Кроме того, завершаются работы в корпусе 5: идет внутренняя отделка квартир, монтаж фасада, обустройство внутренних инженерных сетей.

"Перфорированные фасады дома оформлены выступающими остекленными лоджиями и "французскими" балконами. Отделка двухцветным керамогранитом позволяет избежать монотонности в колористическом решении фасада. Сдача данного жилого объекта намечена на сентябрь 2013 года. Количество квартир в каждом корпусе - 169", - говорится в сообщении.

В начале июля также планируется передача под заселение двух жилых 21-этажных односекционных домов в районе Крюково (ЗелАО). Проектом предусмотрены мероприятия для комфортного пребывания маломобильных групп граждан.

По индивидуальным проектам построены объекты в районах Левобережный и Северное Тушино, идет строительство подобных домов в районе Южное Медведково, добавили в ведомстве.

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