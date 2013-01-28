Второй корпус школы № 1305 будет построен к маю

Столичные власти планируют достроить второй корпус средней общеобразовательной школы № 1305 в мае 2013 года.

Возведение здания завершается по адресу: 2-й Красносельский переулок, владение 18. Там ведутся внутренние отделочные работы, после этого начнется монтаж оборудования.

Кроме того, сейчас строители приступили к устройству внутренних инженерных сетей - систем отопления, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения. Наружные инженерные коммуникации уже полностью проложены, сообщает столичный департамент строительства.

Второй корпус школы № 1305 рассчитан на 525 учащихся. В нем разместятся 21 класс, спортивный и актовый залы. До этого в школе проводилось обучение по трем профилям: социально-экономическому, инженерно-экологическому и лингвистическому. Новый корпус позволит открыть четвертый профиль – информационно-технологический.

Напомним, в 2012 году департамент ввел в эксплуатацию 12 общеобразовательных учреждений: 9 школ, блок начальных классов, колледж и детский дом. До конца 2013 года планируется построить 17 образовательных учреждений на 7565 мест.

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