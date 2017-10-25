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25 октября 2017, 15:48

Город

Себестоимость жилья по программе реновации составит от 75 тысяч за "квадрат"

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Себестоимость квадратного метра в домах, которые будут возведены в рамках программы реновации столичного жилфонда, составит от 75 до 85 тысяч рублей. С учетом отделки цена может вырасти до 90 тысяч и более.

На продажу квартиры будут выставляться только на рыночных условиях. Планируется привлечь независимые компании, которые будут производить оценку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики и строительства Сергея Левкина.

При этом москвичам, пожелавшим купить дополнительную жилплощадь, предоставят льготные условия.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что общая площадь построенной по программе реновации недвижимости превысит площадь снесенной вдвое. Всего планируется построить около 30 миллионов квадратных метров жилья.

строительство реновация
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