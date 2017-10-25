По программе реновации в Москве построят вдвое больше снесенного жилья

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Около 16,4 миллионов квадратных метров жилья снесут в Москве в рамках программы реновации. Общая площадь построенной недвижимости превысит эти цифры вдвое.

При этом программа реновации не окажет сильного влияния на столичный рынок недвижимости, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"Конечно, будут какие-то излишки квартир, которые мы будем продавать, но глобального выброса на рынок дополнительной недвижимости не будет", – заявил Хуснуллин на конференции MREF-2017.

Ранее Сергей Собянин заявил, что городские власти гарантируют выполнение программы реновации в полном объеме. Об этом он сообщил во время ежегодного доклада о результатах деятельности правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

Постановление "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве" мэр подписал 1 августа. Программа рассчитана до 2032 года. В нее вошли 5177 многоквартирных дома, в которых находится 350 тысяч квартир.